Extra Brabantliners in spits

OOSTERHOUT/BREDA - Arriva zet op drukke momenten extra bussen in op het traject van de Brabantliner. Dat gebeurt voornamelijk in de ochtend- en avondspits. Dat zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf na vragen van deze krant.

De Brabantse afdeling van het CDA vroeg afgelopen week aandacht voor 'overvolle' Brabantliners. Deze bussen rijden vanuit Breda en Oosterhout naar Utrecht. Reizigers klagen over volle bussen, die daardoor haltes in Hank, Nieuwendijk of Sleeuwijk moeten overslaan. Een jaarlijks terugkerend fenomeen, aan het begin van het nieuwe studiejaar.

'Begin schooljaar drukker'

"Het klopt dat het momenteel op bepaalde lijnen en tijdstippen drukker is dan normaal, zo ook in de Brabantliners", zegt woordvoerder Suzan van Beek van Arriva. "Onze ervaring leert dat dit vooral aan het begin van het schooljaar het geval is. Doorgaans neemt de drukte na een aantal weken weer af, doordat studenten op kamers gaan, of van opleiding wisselen of stoppen."

Enkel zitplaatsen