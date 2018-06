Extra bijeenkomst over N629 tussen Oosterhout en Dongen

Noodzakelijk

Quote Belangen­groe­pen kunnen nog een keer proberen invloed uit te oefenen op het plan." Sjo Smeets, Statenfractie GroenLinks. Een van de initiatiefnemers voor een extra bijeenkomst, Sjo Smeets van de Statenfractie van GroenLinks, vindt het noodzakelijk dat er nog een keer goed gekeken wordt naar de impact van de N629. Smeets: ,,Het is een groot project waar heel veel aan vastzit. De Raad voor de Leefomgeving is kritisch. Daarnaast ligt er een kritische MER-rapportage en verder zijn er natuurlijk de honderden zienswijzen die zijn ingediend. Dat lijkt me genoeg aanleiding om de belangengroepen nog een keer te horen."

Belang

De themabijeenkomst op 1 september is zinvol meent Smeets, omdat iedereen nog een keer 'zijn zegje kan doen.' Smeets: ,,Het is geen tweede inspraakronde, maar puur een informatieve bijeenkomst. Toch is het van belang, omdat 28 september de besluitvormende vergadering over het Provinciaal Inpassings Plan op de agenda staat. Voor de politici en de bestuurders is dat een aanleiding om nog een keer goed na te denken over de gevolgen van het tracé en om alles nog eens op een rijtje te zetten. Belangengroepen kunnen 1 september dus nog een keer proberen om de politiek op andere gedachten te brengen."

Verkeersstromen

Ook Vereniging Spaar de Duiventoren is blij met de bijeenkomst. Voorzitter René Roovers: ,,De Vereniging is blij met dit besluit, omdat er nu een inhoudelijke discussie plaats gaat vinden over de noodzaak van de aanleg van een nieuwe weg." Ook is er een rapport in de maak van de Technische Universiteit Delft over de verwachte verkeersstromen. Dit rapport kan nu ook bij de bijeenkomst besproken worden.

Natuur

De bezwaren tegen het plan voor de N629 richten zich vooral op de aantasting van natuurgebieden en de onvoldoende compensatie hiervoor. Volgens de Vereniging zijn er ook oplossingen 'waarbij de natuur niet het onderspit hoeft te delven'.

Experts

Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft dinsdag ingestemd met het verzoek van GroenLinks, de PvdD in samenspraak met de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik voor het houden van een extra themabijeenkomst over de N629. In een themabijeenkomst laten de Staten zich nader informeren door experts. Alle partijen kunnen experts uitnodigen.