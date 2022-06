Extra ambulancepost in Drimmelen, want de ziekenwagen moet ook op tijd in Lage Zwaluwe zijn

Wie in Lage Zwaluwe woont en met spoed een ambulance nodig heeft, moet daar in bijna 30 procent van de gevallen langer dan een kwartier op wachten. Ook in het dorp Drimmelen lukt het de ambulances vaker dan gemiddeld niet om binnen de vereiste vijftien minuten te arriveren. In de andere dorpen van de gemeente is de ambulance vaker op tijd, omdat deze dichter bij de ambulanceposten in Oosterhout en Breda liggen. Zo is in Terheijden in ruim 94 procent van de spoedmeldingen de ambulance binnen een kwartier ter plaatse.