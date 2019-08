Expositie Bergse krijgsgeschiedenis trekt veel bezoekers

Ook Oosterhout­se bouwplan­nen vertraagd door stikstof­uit­spraak

12:13 OOSTERHOUT - Net als in de rest van het land lopen bouwplannen in Oosterhout vertraging op als gevolg van de stikstofuitspraak in mei van de Raad van State. Het college van B en W heeft nog geen antwoord gegeven op vragen van GroenLinks over de gevolgen voor Oosterhout. Het is dus niet bekend om hoeveel plannen het gaat en wat het voor Oosterhout betekent.