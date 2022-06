Expo en internationale AV-wedstrijd bij fotoclub Rijen

RIJEN - Voor het eerst weer een echte expositie waar mensen kunnen komen kijken. FA-Rijen toont in het weekend van 11 en 12 juni een selectie uit het werk van haar leden. Ook is er een internationale wedstrijd van audio-visuele producties uit de hele wereld. Op zaterdag is de jurering.

In cc De Boodschap aan de Nassaulaan in Rijen is een selectie van het werk van de eigen leden opgehangen en zijn de korte films te zien. Daaronder ook series van buitenlandse AV-makers. ,,In 2020 is de expositie door corona niet doorgegaan en in 2021 was er om dezelfde reden alleen een digitale expositie. We zijn blij dat we bezoekers weer te woord kunnen staan", zegt Huub Bink van FA Rijen.

Breda

De leden presenteren hun werk op een eigen wijze. De onderwerpen zijn zeer verschillend van een bijzondere boom tot een bootjes op de Waddenzee. Ook blijft de stad Breda een dankbaar onderwerp om er met de camera op uit te trekken en gebouwen, taferelen of scenes vast te leggen. Het is niet echt een verrassing dat ook corona een thema is dat visueel aandacht heeft getrokken.

Volledig scherm De poster van de expositie. © FA Rijen

Vier leden presenteren nieuwste AV-producties. Die gaan over Zeeland, bamboe, uitdijende waterdruppels, een mistige dag in Rijen en ‘Raak me’, een productie gemaakt in Woonzorgcentrum Vita.

Challenge 321

Op zaterdag 11 juni is de jurering van de Challenge 321 (Challenge321.org). Dit is een internationale wedstrijd van AV-filmpjes die maximaal 3 minuten en 21 seconden mogen duren. Van de 85 series die wereldwijd zijn ingezonden worden de twintig geselecteerden bij de 22 deelnemende fotoclubs in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland beoordeeld. FA Rijen doet dit voor Nederland. Dit begint om 10.00 uur en is openbaar. Gezien het beperkte aantal zitplaatsen is registratie vooraf via de site van FA Rijen verplicht.

De expositie is gratis te bezoeken op zaterdag 11 juni van 13.00 tot 18.00 uur en op zondag 12 juni van 11.00 tot 17.00 uur.