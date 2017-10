Excuses voor brand Oosterhoutse flat: 'Het spijt me, buren, dat ik dit gedaan heb. Sorry, sorry, sorry'

Uit een enveloppe pakte ze haar leesbril en las een getypte brief voor nadat ze haar buren eerst nadrukkelijk aankeek. Vooral voor haar buren, wiens huizen ze door de brand ook beschadigde. ,,Vergeef me, het spijt me met heel mijn hart en ziel'', las ze voor. Ze was zichzelf niet op het moment dat het gebeurde, zei ze. ,,Er waren zo veel problemen, het was me te veel geworden. Pas toen ik de vlammen zag, besefte ik wat ik gedaan had. Sorry, sorry, sorry. Het spijt me, buren, dat ik dit gedaan heb.''