Ex-vriend van gedode Laura uit Werkendam mag zeker nog een week geen contact met de buitenwereld hebben

WERKENDAM - Zamir A. (31), de man die verdacht wordt van het doden van Laura Korsman uit Werkendam, moet langer in volledige afzondering in zijn cel blijven. De 24-jarige studente die al jaren in Utrecht woont, werd op 11 juli dood gevonden in haar studentenwoning. Behalve met zijn advocaat mag A. geen enkel contact met de buitenwereld hebben.

Dat bevestigt zijn advocaat. De beperkingen die de ex-vriend van het slachtoffer al sinds zijn arrestatie op 11 juli kreeg opgelegd, werden dinsdag met nog eens een week verlengd. Aan het einde van die week zit hij dan ruim een maand in volledige beperking. De verlenging is noodzakelijk voor het onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil vermoedelijk nog meerdere mensen uit de omgeving van Zamir horen zonder dat hun verhaal door de verdachte kan worden beïnvloed.

Getuigen

A., die ook bekend staat als dj Sam G., werd woensdag 11 juli vrijwel direct opgepakt nadat het ontzielde lichaam van de 24-jarige Korsman werd gevonden in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht . Getuigen hadden A. bij de woning gezien en hem ook die ochtend daar zien wegrijden. A. werd later die ochtend in zijn woonplaats Nieuwegein opgepakt.

Korsman had enkele weken daarvoor de relatie met A. verbroken. Hij bleef haar echter lastigvallen, werd drie dagen in de cel gezet en kreeg vervolgens een contact- en straatverbod. Korsman kreeg ook een alarmknop om de politie te waarschuwen als hij toch in de buurt zou komen.

Alarmknop

De Werkendamse werd vermoedelijk in de nacht of vroege ochtend van 11 juli om het leven gebracht. Hoe ze aan haar einde is gekomen, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of ze de alarmknop heeft kunnen of willen gebruiken.