Ex-raadslid Rob Huijben (CDA) uit Dongen bekent alsnog: 'Ik heb valse aangiftes gedaan'

Begin dit jaar maakte het OM bekend dat het toenmalige raadslid zou worden vervolgd omdat hij een mishandeling en bedreiging had verzonnen. In regionale media vertelde hij dat de bedreigingen te maken hadden met de opvang van vluchtelingen in Dongen. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef in de gemeente.

'Geschokt'

,,Ik ben geschokt en teleurgesteld", liet Huijben eerder weten, kort nadat het OM vervolging instelde. ,,Ik ben slachtoffer in deze zaak. Ik ben bedreigd geweest." Het raadslid was naar eigen zeggen 'compleet overvallen': ,,Het OM heeft dit helaas vroegtijdig naar buiten gebracht."

Dat er uit het politieonderzoek naar de bedreigingen geen bewijzen naar voren kwamen, verbaasde hem. ,,Alle dreigbrieven die binnen zijn gekomen zijn in het bezit van het OM. Ik begrijp het niet", zei het Dongense raadslid. ,,Ze kunnen beter energie steken in het opsporen van mijn bedreigers dan in deze zaak, want de bedreigers lopen nog vrij rond."

Geen twijfel