Ex-medewerker slaat met knuppel computer aan diggelen bij bedrijf in Oosterhout

Plan voor zorgappar­te­men­ten Oosterhout mogelijk afgeslankt: 'Bouwkosten zijn 30 procent gestegen'

7:00 OOSTERHOUT - Het plan voor 24 zorgappartementen in de Antoniusstraat wordt mogelijk afgeslankt. Reden zijn de fors toegenomen bouwkosten. "We onderzoeken hoe die stijging uitpakt en of ons plan vervolgens overeind blijft", verklaart projectmanager Kees van Loon namens Amarant. "Misschien moeten we wel bezuinigen."