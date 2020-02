Everdenberg-Oost is populair, 65 bedrijven melden zich

video Vrouw rijdt tegen gevel van woning in Oosterhout

16:33 OOSTERHOUT - Een oudere vrouw is woensdagmiddag rond 14.00 uur tegen de gevel van een woning gereden aan het Arendsplein in Oosterhout. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze was wel erg geschrokken. De gevel werd maar net geraakt en is niet beschadigd.