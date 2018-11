‘Even schrikken’ na inzien begroting van Drimmelen

Oosterhout pakt geluidhin­der Bovenste­weg aan in zomer 2019

6:08 OOSTERHOUT - De geluidsoverlast van de tunnelbak bij de Bovensteweg wordt komende zomer aangepakt. Althans, dat is de planning van de gemeente Oosterhout. Door het aanpassen van de voegen verwacht de gemeente de geluidshinder te kunnen verminderen, zo staat in een brief aan buurtbewoners. Wel is er een nuance: “Het geheel wegnemen van van de geluidsoverlast die ervaren wordt, is niet mogelijk.“