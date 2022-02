EuroParcs ziet af van jachthaven Hermenzeil: ‘We richten ons op andere projecten’

Automobi­list met ongeldig rijbewijs vlucht weg bij controle in Dongen, politie neemt auto in beslag

DONGEN - De politie heeft zondagavond na een achtervolging in Dongen een auto in beslag genomen. Bij een controle bleek dat de bestuurder meerdere keren zonder geldig rijbewijs in de wagen had gereden.

