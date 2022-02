EuroParcs ziet af van jachthaven Hermenzeil: ‘Heel vervelend, maar wij vissen ook wel eens achter het net’

Oosterhout­se wethouder Piena: ‘Groeiend personeels­te­kort grootste probleem huishoude­lij­ke hulp’

OOSTERHOUT - De vieze was meegeven om die elders te laten wassen in plaats van thuis. Met deze proef wil de gemeente Oosterhout kijken of de huishoudelijke hulp ontlast kan worden. Volgens wethouder Clèmens Piena wordt het personeelstekort alleen maar groter de komende jaren. ,,We moeten maatwerk leveren. Hulp bieden daar waar het echt nodig is’’, zegt hij.

8:00