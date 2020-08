EuroParcs bouwt recreatiepark op Hermenzeil

In een persbericht bevestigt de gemeente Geertruidenberg dat de vakantiepark-keten uit Apeldoorn de verkoopprocedure van Hermenzeil heeft gewonnen.

In 2019 startten de provincie Noord-Brabant en de gemeente Geertruidenberg een zorgvuldige verkoopprocedure van jachthaven en recreatiecentrum Hermenzeil. Het was een broedplaats van criminelen. In de toekomst moest dit voorkomen worden. Uitgebreide screening van de kandidaten stond bovenaan het lijstje.

Die aankoopprijs van Hermenzeil was in 2018 1.798.000 euro (gedeeld met de provincie). In de loop van de tijd zijn de kosten opgelopen tot zo'n 2,5 miljoen euro.

Wethouder Kevin van Oort zegt het teleurstellend te vinden dat de opbrengst lager is dan de aankoopprijs. ,,We kijken ook naar de lange termijn en zijn blij dat we een financieel solide partij mogen verwelkomen. Een recreatiepark geeft een belangrijke impuls aan het toerisme, ook in de regio".

Screening

In oktober 2020 sluiten gemeente en EuroParcs een optieovereenkomst af. Daarna werkt EuroParcs haar plannen verder uit. De gemeente gebruikt deze periode voor een integriteitsscreening.

Het is voor de provincie en gemeente Geertruidenberg van groot belang dat de koper van onbesproken gedrag is. De winnaar wordt daarom uitgebreid doorgelicht aan de hand van de Wet Bibob. ,,Dit gebeurt aan het einde, omdat we een volwaardige toets willen doen. Er is dan ook meer over de financiers bekend”, verklaart wethouder Kevin van Oort. Na afloop van deze periode vindt de daadwerkelijke verkoop van de jachthaven plaats.

Droomparken

EuroParcs heeft achttien resorts: de meeste parken zijn in Nederland, zoals Resort De Biesbosch in Dordrecht. De onderneming is in handen van de familie Vos uit Apeldoorn. Onlangs werd bekend dat EuroParcs Droomparken overneemt. Daarmee komen er veertien vakantieparken bij.