EU-verkiezingsdebat schept duidelijkheid in Oosterhout

OOSTERHOUT - Ongeveer de helft van de belangstellende boeren en tuinders voor het EU-verkiezingsdebat van de ZLTO-Drimmelen/Geertruidenberg wist gisteravond na twee uur te zijn ondergedompeld in de ingewikkelde land- en tuinbouwpolitiek en de invloed daarop vanuit Brussel hoe komende donderdag te zullen gaan stemmen.

Op diezelfde prangende vraag stak aan het begin van de bijeenkomst in het Rabo-kantoor in Oosterhout slechts een enkeling de vinger omhoog ten teken het al zeker te weten.

Op het stemformulier

De politieke degens werden gekruist door vertegenwoordigers van vier partijen van wie de namen van slechts twee donderdag ook daadwerkelijk zijn terug te vinden op het stemformulier, te weten Henk Jan Ormel van het CDA en Patricia Brunklaus van GroenLinks. De VVD werd vertegenwoordigd door Tweede Kamerlid Helma Lodders en de combinatie Christen-Unie/SGP had Gijsbert Gunters afgevraagd, een actief plaatselijke politicus.

Plekje vooraan

Johan Rasenberg uit Wagenberg was als een van de eersten op het debat afgekomen om verzekerd te zijn van een plekje vooraan. “Ik kijk geweldig uit naar mijn pensionering, half november. Dan ben ik eindelijk zover. Met het alsmaar verhogen van de leeftijdgrens voor de AOW ben ik het niet eens, maar ik geloof niet of Brussel daar wat aan kan doen,” aldus de bijna-gewezen hovenier.

Voorkeursstemmen

Henk Jan Ormel beent direct op de al aanwezige aspirant-stemmers af om ze de hand te schudden. “Ik sta vijfde op de lijst van het CDA en zal het moeten hebben van voorkeursstemmen. Zo’n veertigduizend,” aldus de gewezen dierenarts uit Tilburg, die uit frustratie over het ruimen van hele veestapels tijdens dierziektecrisis besloot om de politiek in te gaan. Hij zat van 2002 tot en met 2012 in de Tweede Kamer en verhuisde daarna naar Rome om voor de internationale voedselorganisatie FAO te gaan werken.

Het kwartet politici kreeg stellingen voorgelegd over het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid en de gewenste mate van vrijheid aan lidstaten om daar zelf invulling aan te geven, over grondgebondenheid en eco-regelingen, waarvan aanvankelijk bijna niemand in de zaal de precieze betekenis en inhoud begreep en het al dan niet invoeren van een kringloopsysteem voor de landbouw binnen Europa.

Enige rumoer

Waar VVD, CU/SGP en het CDA het systeem van vrije handel benadrukten, zorgde de opstelling van GroenLinks om producten die net zo goed elders in de wereld kunnen worden geteeld als in ons land of Europa voor het enige rumoer onder de agrariërs tijdens de avond.