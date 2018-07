Essensterfte kost Werkendam tot nu toe 300.000 euro

Brabant niet langer de sportief­ste provincie, Dongen scoort het beste in West-Bra­bant

10:34 BREDA - Utrecht is Brabant voorbij op de ranglijst van sportiefste provincies. Dat blijkt uit cijfers van sportkoepel NOC-NSF. In 2017 stond de sportdeelname in Utrecht op 67 procent, tegen 66 procent in Brabant en Friesland. Flevoland kent de minst sportminnende populatie, daar is maar 60 procent op enigerlei wijze actief in een sport.