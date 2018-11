Escape room ‘nieuwe stijl’ in Dongen

DONGEN - Jarenlang stond het kantoorpand in de oksel van de Dongense Noorderlaan en de Lage Ham leeg, nu bruist het er van de activiteit. De Nox Room van Oosterhouter Arno Schreuders is naar eigen zeggen een escape room nieuwe stijl.

Directeur-eigenaar Schreuders van het voorheen Oosterhoutse Link Events: ,,We zijn verhuisd naar Dongen, omdat de plaats strategisch ligt tussen Tilburg en Breda en omdat je hier gemakkelijk kan parkeren. In Tilburg en Breda hadden we twee escape rooms, maar die zijn inmiddels opgeheven. De ontwikkelingen in die branche gaan razendsnel. Voor je het weet ben je uit de tijd. Toen ik vijf jaar geleden in Breda begon, was dat de twaalfde escape room in Nederland. Nu zijn er zevenhonderd.’’

Adrenalinekick

De Nox Room Hide and Escape in Dongen kenmerkt zich door het donkere doolhof in het pand waar mensen tijdens een familieuitje of teambuildingsmiddag in competitieverband kunnen aftroeven. Manager Tom Hersbach: ,,Het moet een actief uitje zijn. Het moet zorgen voor een adrenalinekick. Mensen willen dat.’’

Tijdens een rondleiding door het doolhof wordt duidelijk wat Hersbach bedoeld. De mensen moeten zich in het pikkedonker door smalle gangetjes wurmen en kunnen overal verrast worden. Een soort spookhuis op de kermis dus. Schreuders: ,,Niet langer puzzels en raadsels, maar actie.’’