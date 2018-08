Ernstig zieke Dongenaar Koen Loonen (21) overleden: 'Voetbal was alles voor hem'

Zijn wens

De voorzitter van de Moerse voetbalvereniging heeft niets dan bewondering voor de overleden Dongenaar: ,,Koen is niet in enkele woorden te pakken. Hij hoorde toen hij achttien was dat hij neuroblastoom had. Die jongen is vanaf dag één tot hij is overleden niet een keer negatief geweest, hij heeft niet één keer gemopperd. Alleen maar positiviteit. Alleen maar lachen. Aan iedereen vragen hoe het met hem of haar ging, in plaats van dat hij met zichzelf bezig was."