Ernstig ongeval in Oosterhout tussen auto en fiets

Duitse natuurbe­scher­mers boos: Nederland vist zalm weg die nu eindelijk door Haring­vliet kan

De opening van de Haringvlietsluizen moest het sluitstuk zijn van een enorme operatie om de zalm, paling en steur weer terug te krijgen in de Europese rivieren. Maar Duitse, Zwitserse en Franse natuurorganisaties slaan vandaag in Den Haag alarm: de miljoenen zalmen die zij uitzetten in de Rijn om de visstanden te herstellen, zwemmen pal voor de dam in de netten van Nederlandse vissers.