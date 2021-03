Ernstig gewonde bij ongeluk met enorme stalen constructie Janson Bridging in Hank

Stalen constructies

,,Het is vreselijk wat er gebeurd is. We zagen onze collega met gillende sirenes worden afgevoerd”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. De werf waar het ongeval op gebeurde is van Janson Bridging, een bedrijf dat brugonderdelen en tijdelijke bruggen verhuurt. Daar worden de enorme stalen constructies verplaatst - als het ware lego-onderdelen die in elkaar kunnen schuiven. Dat verplaatsen gebeurde vermoedelijk ook tijdens het ongeval. ,,We doen ons uiterste best om te onderzoek wat er precies is voorgevallen.”