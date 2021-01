Erik Klootwijk, koning van de enige zelfladende vuilniswagen in West-Brabant

Het is een koude, miezerige rotdag. Perfecte omstandigheden om te demonstreren hoe één man vanuit zijn verwarmde cabine onder het genot van Hollandse hits telkens één of twee kliko’s leegt. The man and the machine. Met chef buitendienst Alexander Oomen, chauffeur Erik Klootwijk en zijn hulp Mark Spitters rijden we een stukje mee door het buitengebied bij Molenschot. Vandaag wordt restafval opgehaald. Het enige afval waarvoor per kilo afgerekend wordt via een chip. Het andere afval is gratis.