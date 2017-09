Ericssonvilla Rijen wordt escaperoom Villa BreTil

In de villa wordt volop geklust. Henny Pluer, zijn vrouw Mariska en hun buren Daniel en Suzanne van Ham hebben al volop spullen gekocht. Ze richten de villa geheel in de stijl van de jaren veertig in. Over zes weken hopen ze klaar te zijn. Want wat is nou mooier dan op 31 oktober met Halloween te kunnen openen.

Monkey Town

Henny doet nu nog de bedrijfsvoering van speeltuin Monkey Town in Waalwijk samen met zijn zus Mariska en haar vrouw Caren. ,,Dat kende ik nou wel. Dus zijn we met de buren dit avontuur begonnen.'' Het thema werd snel duidelijk toen ze in de geschiedenis doken van de kantoorvilla. De oorlogsjaren. Geen wapens en militaria, maar wel die beklemmende sfeer. ,,De villa is in 1940 gebouwd, staat tegenover de vliegbasis die door de Duitsers zo is uitgebouwd en om die reden door de geallieerden is gebombardeerd'', vertelt Henny.