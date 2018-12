Ergernis over schoonmaak sportcomplex Den Butter

RIJEN - Het stoort wethouder Ariane Zwarts mateloos dat er klachten blijven over hygiëne en schoonmaak van het in mei van dit jaar opgeleverde sportcomplex Den Butter in Rijen. Ze reageerde op raadsvragen van Kern’75 en de onvrede van de VVD. ,,Het gaat al een stuk beter”, zegt de locatiemanager van exploitant Optisport, die ook spreekt van kinderziektes.

In het vragenhalfuurtje vroeg Ruud van Iersel van Kern’75 zich af hoe de gemeente trots kon blijven op het nieuwbouwcomplex met sporthal en zwembad. Gebruikers klagen over hygiëne en schoonmaak in het spiksplinternieuwe complex van elf miljoen euro en het onderhoud buiten. ,,Is het college hiervan op de hoogte en geeft u er de hoogste prioriteit aan? Er komen hier veel jeugd en ouderen.’’

Prioriteit

Wethouder Ariane Zwarts antwoordde dat het complex technisch is opgeleverd. Het onderhoud is volgens haar in handen van Optisport en de bouwcombinatie Van der Horst en Ter Berg. Optisport is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en aansturing. ,,Hygiëne heeft de hoogste prioriteit. Daar hebben we met de exploitant afspraken over gemaakt.” Zwarts zegt dat een nieuw schoonmaakrooster is ingesteld met meer uren per week en tussentijdse controle. ,,Het lijkt er op dat er vooral problemen zijn bij de wisseling van gebruikers. Deze week hebben we nog een gesprek.”

Enquête

VVD’er David Vermorken zei ruim een maand geleden ook al zijn zorg te hebben uitgesproken over Den Butter. ,,Ik zie van de wethouder weinig actie en krijg het beeld dat het college niet in control is.’’ Zwarts reageerde geprikkeld. ,,In ruim een maand zijn er drie acties ondernomen. Er komt nog een enquête die we gebruiken voor de evaluatie. Deze klachten hadden er niet moeten zijn. We hebben het complex overgedragen en er is volop gesproken. Verder zit de sporthal vol en is het vrije zwemmen zeer succesvol. We zitten er bovenop.’’

Minder klachten

Daniel Ossenblok, locatiemanager Den Butter namens Optisport, zegt dat hij steeds minder klachten krijgt. De manager spreekt over kinderziektes, maar ook niet op alles invloed te hebben, zoals het grindpad, waardoor stof en gruis binnenkomt. ,,We hebben geleerd schoon te maken ná een bezoek van 150 kinderen die met hun schoenen van alles mee nemen. De middaggasten hebben dan wel een schone zaal.’’

Bruin café