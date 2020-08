Ergernis over gedumpt afval in Oosterhout: ‘Er moet iets veranderen, zo kan het niet’

Ook liggen de oranje zakken, bedoeld voor plastic, blik en drankenkartons, vaak op verkeerde momenten aan straat. De zakken worden eens in de twee weken aan straat opgehaald. ,,Inwoners gooien er gewoon etensresten in. Te smerig voor woorden. Er worden andere spullen bij gelegd. Andere bewoners maken daar dan weer melding van via de gemeente-app. De gemeente ruimt de de spullen op. Men gaat daardoor niet zelf naar de milieustraat en houdt de afvalkalender niet in de gaten. Op een gegeven moment is het eind zoek. Dit is toch niet de manier waarop we met onze omgeving omgaan?”