Ergernis en overlast helikopters Gilze-Rijen groeien door corona: ‘Die rotherrie, leer een vak’

28 oktober OOSTERHOUT – Sfeerdecoratie, evenementen en promotie. Het plan om de BIZ, een ondernemersfonds voor de binnenstad, met vijf jaar te verlengen is aangenomen door de raad. ‘Het is nu aan de ondernemers of ze instappen.’