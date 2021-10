Erespeld voor vertrekkend wethouder van Oosterhout Robin van der Helm

interview Einde wethouder­schap Robin van der Helm nadert: ‘Ik wilde het negatieve sentiment over de binnenstad doorbreken’

22 juni Met gemopper vanaf de zijlijn heeft Robin van der Helm niet zoveel. Het is waarom hij vijf jaar geleden wethouder werd in Oosterhout. ,,Zeik niet dat het ongezellig is in de stad. Nooit iets te doen? Onzin.” Nu stopt Van der Helm, het ondernemerschap lonkt.