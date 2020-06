Erehaag voor Jan Kuijsters (83), ‘zo'n man die het verschil maakt’

RAAMSDONK - ‘Een man die in het dorp het verschil maakt’. Zo'n man was Jan Kuijsters (83) voor Raamsdonk, omschrijven zijn dorpsgenoten zijn verdiensten. Met een erehaag voor de Sint Bavokerk bewezen zij vrijdag de oud-beheerder en kastelein van hun ontmoetingscentrum de laatste eer.

,,In normale tijden zou deze kerk te klein zijn voor zijn begrafenis”, zegt Jeanette Timmermans, die de mensen via Facebook op de been bracht. ,,In de kerk mochten maar 27 mensen komen. Dit is het afscheid dat hij verdiende".

Applaus zwelt op als de begrafeniswagen de Kerkstraat indraait. De klokken beginnen te luiden. Ook jonge mensen staan er op de trottoirs.

Jan Kuijsters is zo'n man die iedereen in het dorp kende. ,,Zo'n echte dorpsfiguur,” vertelt Marcel Timmermans, de zoon van Jeanette. Kuijsters was een kleine 15 jaar beheerder van het ontmoetingscentrum. ,,Hij kende iedereen, iedereen kende hem. Hij was zo'n man die in een dorp het verschil maakt.”

Quote Kwamen we terug van de voetbal, dan draaide Jan de deur voor ons open Marcel Timmermans, Raamsdonk

Over zijn jeugdjaren herinnert Timmermans zich Kuijsters als ‘een heel sociale en lieve man'. ,,Als wij moesten voetballen voor de KPJ draaide hij voor ons de deur van het ontmoetingscentrum open, omdat wij geen eigen honk hadden. Dat wij daar dan de hele dag bleven zitten...ach ja”.

De harmonie, het toneel, de carnaval, niemand kon om Jan Kuijsters heen. De zondag was zijn vrije dag. Die was voor de voetbal. Timmermans: ,,Hij keek niet alleen naar het eerste elftal, maar ook naar het zesde. Het was echt een mensenmens.”

Scootmobiel

Met zijn vrouw en drie zonen woonde Jan boven het ontmoetingscentrum. Na zijn pensioen verhuisde hij naar een appartement in de Leohoeve, vlak daarachter.

Zes jaar geleden verloor Jan zijn vrouw. De dood van zijn jongste zoon, een half jaar geleden, was een enorme klap voor hem, vertelt zoon Erik Kuijsters. Vader Jan woonde toen al in een verzorgingshuis in Waspik. Zijn fiets waarmee hij elke dag naar Raamsdonk reed had hij zijn laatste maanden ingeruild voor een scootmobiel. Erik Kuijsters: ,,Het overlijden van mijn broertje gaf hem een knak. Ze zagen elkaar drie, vier keer in de week; ze aten samen".

