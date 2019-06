Erectiepillen en hennepplanten verstopt in verborgen ruimte van huis in Oosterhout

Bouw Jumbo Raamsdonks­veer stilgelegd

10:21 RAAMSDONKSVEER - De bouw van de nieuwe Jumbo in Raamsdonksveer is stilgelegd. Dat laat de supermarktketen in een persbericht weten. Volgens Jumbo is dat gebeurd op last van de gemeente Geertruidenberg. Reden is de vondst van een oude dieseltank.