Er veranderde veel op het azc, maar Rineke Jacobs bleef

Politie maakt einde aan illegale houseparty in Dorst

15 juli DORST - De politie heeft een einde gemaakt illegale houseparty in een bosje bij de Kastanjelaan in Dorst. Dit gebeurde rond 04.15 zondagochtend. De politie had de organisator van het illegale feestje de nacht ervoor al gewaarschuwd voor een vergelijkbare houseparty in Ulicoten.