Er mag weer gevist worden in wateren Geertruidenberg

Fonteinen

Ons Genoegen heeft steeds contact gehad met waterschap Brabantse Delta en de gemeente. Deze dinsdag heeft het waterschap nog zuurstofmetingen verricht: deze waardes zijn voldoende. Er zijn vorige week ook twee fonteinen in de Veste bij Geertruidenberg geplaatst, die voor meer doorstroming in het water moeten zorgen.

Blauwalg

Vorige week werd er blauwalg geconstateerd in de Veste, mogelijk vanwege de warmte eind april. De gemeente is al jaren bezig met de bestrijding van dit probleem en hoopt in 2019 klaar te zijn met een uitgebreid onderzoek. Volgens Kunzel lijkt de sliblaag de belangrijkste oorzaak van blauwalg. "Die laag is een broedplaats voor algen. De sliblaag zou in onze optiek het beste gebaggerd kunnen worden, zodat de algen geen kans meer krijgen."