‘Er is wel sociale controle in Helkant, maar niet in negatieve zin’

jong inHoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Nick van den Elshout (18) uit Helkant.

Hoe is het om in Helkant te wonen?

"Fijn, omdat het aan de ene kant rustig is, maar ook centraal ligt. Alles wat je mist, vind je al snel in de omgeving. Binnen een paar minuten ben ik bij de bushalte en vervolgens met een kwartier in Breda. Ook woon ik dicht bij Hooge Zwaluwe, waar je meer de plaatselijke activiteiten hebt. Daar werk ik ook bij restaurant Onze Kerk."

Is dat een leuke bijbaan?

"Erg leuk en ik krijg er veel mogelijkheden om me te ontwikkelen. Ik begon er als afwasser en ben doorgegroeid naar de keuken. Pasgeleden heb ik voor het eerst alleen 's avonds de keuken gedraaid toen het rustig was. Ik vind het heel gaaf dat ik zoveel vertrouwen krijg, want ik ben met mijn studie wel met voeding bezig, maar studeer niet voor kok."

Paspoort

Woont met: vader (Han), moeder (Arianne), zus (Diede) en broer (Dave)

Huisdieren: hond (Gaia)

Studeert: Voedingsmiddelentechnologie aan de HAS

Hobby’s: Hockey

Bijbaantje: Hulpkok bij restaurant Onze Kerk

Verliefd: Nee

Waarom ben je voedingsmiddelentechnologie gaan studeren?

Ik vind productontwikkeling heel interessant en ik denk dat ik in de richting van de vleesvervangende sector wil gaan. Thuis zijn we flexitarisch, dus we eten maximaal twee keer per week vlees. Het is nog een heel proces om mensen te leren om minder vlees eten, want het is echt leren koken op een nieuwe manier. Daar zit voor mij veel uitdaging."

Je studeert in Den Bosch. Nooit eraan gedacht om daar op kamers te gaan?

"Binnen een uur ben ik op school. Het reizen is dus goed te doen dus en ik vind op kamers gaan ook vrij duur. Misschien wil ik gaan doorstuderen in Wageningen en dan op kamers gaan. Maar we zien wel hoe het loopt. Voorlopig heb ik er nog geen behoefte aan."

Quote Als we in Breda uitgaan, blijf ik meestal bij een vriend slapen die in het centrum woon Nick van den Elshout Heb je nog veel vrienden in Helkant?

"Niet in het bijzonder in Helkant, maar via de basisschool heb ik nog wel contacten in Hooge Zwaluwe. We zien elkaar niet zo heel vaak. De meeste van mijn vrienden wonen richting Breda, want daar zat ik op de middelbare school. Als we daar uitgaan, blijf ik meestal bij een vriend slapen die in het centrum woont."

In verschillende dorpen in de gemeente Drimmelen is het deze weekend kermis. Ga je daar ook heen?

"Nee ik ben eigenlijk nooit van de kermis geweest. Ik spaar liever mijn geld en ga dan naar de Efteling of zo. Het draait toch wel een beetje om de verkoop allemaal. Vroeger ging ik wel met mijn opa en oma of met vrienden naar de kermis in Made. Maar tegenwoordig is het niet meer mijn ding."

Quote Je kunt je hier ook makkelijk terugtrek­ken Nick van den Elshout Hoe zijn mensen in Helkant?

"Het is een hechte en open gemeenschap hier. Er is wel sociale controle, maar niet in negatieve zin. Je kunt je hier ook makkelijk terugtrekken. Qua gemeenschap valt het eigenlijk wel binnen Hooge Zwaluwe, kinderen gaan daar naar school en iedereen gaat naar de activiteiten daar. De sfeer in Helkant is wat rustiger en landelijker."

Waarom wilde je in de polder op de foto?

"Ik loop hier veel met de hond. Het is fijn omdat er aan de ene kant de rust hangt en het tegelijkertijd de verbinding naar Hooge Zwaluwe is. Juist dat maakt het wonen in Helkant zo fijn."

Blijf je altijd in Helkant wonen?

"Uiteindelijk ga ik wel weg van hier denk ik, maar misschien kom ik ooit wel terug. Later zou ik wel in een soortgelijk dorp terecht willen komen: een plek die aansluit op de stad en omliggende dorpen, maar waar ook de rust is.”

Quote Later zou ik wel in een soortge­lijk dorp terecht willen komen Nick van den Elshout

Volledig scherm LOCATIE: Helkant - DATUM: 19/10/05 - FOTOGRAAF: Pix4Profs/Edwin Wiekens - OMSCHRIJVING: Rubriek jong in ... Helkant. Nick van Elshout op zijn favoriete plek in de polder, met zijn hond Raia. © Pix4Profs/Edwin Wiekens