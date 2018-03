Enthousiasme over nieuw school van De Brug in Waspik

Onder genot van een speciaal Brug-gebakje en een drankje konden bezoekers uit de wijk, maar ook de rest van Waspik een rondgang door de vijf lokalen maken. De hoogte van het schuine dak wordt slim benut door het gebruik van vides in de bovenste klaslokalen. Vier van de vijf lokalen hebben zo'n vide waardoor werken met de gemengde klassen goed gaat. Dat beaamt ook juffrouw Dinie, leerkracht van de kleuters en van groep 5/6. ,,We hebben heel lang lesgegeven in noodlokalen aan de oude locatie op 't Vaartje. Omdat er al lang sprake is van nieuwbouw, hebben we als school daar altijd minimaal onderhoud aan gepleegd. Het was voor ouders van nieuwe leerlingen dan ook niet echt een visitekaartje. Dat is nu wel anders: met dit gebouw kunnen we laten zien dat we klaar zijn voor de toekomst."

De leerlingen van De Brug zorgden zaterdag zelf voor het rondleiden van hun gasten. Vol trots lieten ze hun nieuwe plekje zien. Directeur Arie van Harselaar was voor veel mensen het aanspreekpunt. Bijgestaan door de actieve PR-commissie en bestuurder Wim Martinus van de school probeerde hij ouders van potentiële nieuwe leerlingen enthousiast te maken over de school. ,,We moeten nog steeds vechten tegen het imago van een echt christelijke school", vertelt Martinus. ,,Het is allang niet meer zo dat wij teksten uit de bijbel lezen of alleen maar met geloof bezig zijn. Wij zetten juist in op normen en waarden; hoe ga je met elkaar om. Daar beginnen we al mee in groep 1. We hopen onze leerlingen zo beter voor te bereiden op de maatschappij. Die manier van werken in combinatie met kleine klassen moet voor ouders een goede reden zijn om voor De Brug te kiezen. Daarbij komt het continurooster en natuurlijk het nieuwe gebouw: een beter PR-middel kunnen we ons op dit moment niet wensen."