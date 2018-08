Enrico en Emmie zijn dolblij met het mbo

Politiek vreest voor gevolgen sluiten jeugdin­stel­ling Lievensho­ve

26 augustus OOSTERHOUT - GroenLinks in Oosterhout maakt zich zorgen of met het sluiten van jeugdinstelling Lievenshove ook andere diensten van Juzt verdwijnen. In vragen aan B en W vraagt de partij het college om duidelijkheid, ook over het Warandecollege op hetzelfde terrein.