Enquête: Geertruidenberg wil burgemeester voor 'gewone’ mensen

Pand waar groot drugslab werd aangetrof­fen in Lage Zwaluwe gaat voor jaar op slot

12:33 LAGE ZWALUWE – Burgemeester Gert de Kok heeft woensdag de bedrijfsloods aan De Zwingel in Lage Zwaluwe gesloten voor een jaar. Reden is het grote drugslab dat de politie afgelopen oktober vond in deze loods. Het chalet met de ondergrondse hennepkwekerij dat op hetzelfde perceel staat, is gesloten voor drie maanden.