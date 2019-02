De gemeente Dongen gaat in kaart brengen aan wat voor soort winkels en horeca in het centrum van Dongen nog behoefte is.

Daarom heeft de gemeente twee bureau's in de arm genomen die vanaf komende woensdag medewerkers in het centrum van Dongen de straat opsturen om bezoekers daar naar te vragen. De enquêteurs willen weten waarom bezoekers in het centrum van Dongen winkelen, waar zij vandaan komen, wat ze missen en welke aspecten van het winkelgebied zij positief of negatief beoordelen. Ook zijn de enquêteurs benieuwd naar verbeterpunten voor het centrum. Het is de bedoeling dat ruim 400 bezoekers hun mening gaan geven.

Opgeknapt

Het centrum van Dongen is de laatste jaren opgeknapt met een vernieuwd plein, opgeknapte straten en nieuw straatmeubilair. Desondanks staat nog altijd een aantal winkels leeg. De gemeente is al enkele jaren met winkeliers en ontwikkelaars in de slag om de situatie in het centrum te verbeteren. Daartoe werd het zogeheten ‘uitvoeringsprogramma Dongen centrum 2018-2020‘ opgesteld. Daarin valt onder andere te lezen dat de gemeente lege winkelpanden in de aanloopstraten naar het centrum wil transformeren tot woningen en de ontmoetingsplekken rondom het centrum (De Cammeleur, het Looiersplein, het Wilhelminaplein en Park Vredeoord) beter met elkaar wil verbinden.

Dongen is overigens niet de enige gemeente die met het probleem van winkelleegstand kampt. Met name veel kleinere plaatsen in Brabant en daarbuiten hebben hetzelfde probleem.