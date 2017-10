Enorme file op A27 na ongeluk bij Geertruidenberg

Update Verkeersinfarct in West-Brabant: files op A16, A17, A27, A58 en A59

10:40 BREDA- Door files zit het verkeer op de snelwegen donderdagmorgen in de regio muurvast. Ook in de rest van Nederland is het veel drukker dan normaal, het is door het slechte weer met 51 files met een totale lengte van 253 kilometer de drukste ochtendspits van het jaar.