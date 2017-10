Enorme file op A27 na ongeluk bij Geertruidenberg, mijdt snelweg

112 overzicht: meisje bewusteloos geslagen, gestolen po­li­tie-uni­for­men en een hennepkwekerij

4 oktober ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat woensdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.