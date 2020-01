Enorme bos bloemen voor gulle geefster die boodschappen betaalde in de Nettorama

De begroeting was allerhartelijkst aan de deur bij Stephanie, die drie dagen eerder in de supermarkt zonder dralen de 55,70 euro aan boodschappen van mevrouw Roovers betaalde. Dat gebeurde omdat de 71-jarige Oosterhoutse haar pinpasje kwijt was. Stephanie zag de paniek bij de vrouw voor haar in de rij bij de kassa en liet onmiddellijk het bedrag op haar bon bijschrijven.

Eenmaal thuis vond Annie Roovers haar pasje alsnog. Intussen had ze zoon Jeffrey (36) al gebeld en die ging via social media op zoek naar de gulle geefster. Eind goed, al goed. Dinsdagavond zagen ze elkaar. Behalve een enorme bos bloemen had mevrouw Roovers ook de 55 euro keurig in een enveloppe bij zich. ,,Daar gaan we samen mee naar de voedselbank”, reageerde Stephanie. ,,Ik heb het nu goed, heb het niet meer nodig. Maar een paar jaar terug was ook ik afhankelijk van de voedselbank, dus ben ik blij nu iets terug te kunnen doen.”