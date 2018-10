Enkele tientallen euro's meer betalen voor afval in Oosterhout

Voor 2019 zit er dat absoluut niet in. Begin deze week presenteerde wethouder Marcel Willemsen (financiën) namelijk rode cijfers. Zo wordt verwacht dat Oosterhout bijna 5 miljoen euro verlies heeft over 2018. Met name de kosten van de jeugdzorg zorgen voor een stevige greep uit de gemeentelijke portemonnee. "Er is geen lucht meer", zei Willemsen hierover. "Aangezien de ruimte er financieel niet meer is, is het nodig om in 2019 een kostprijsdekkend tarief voor de afvalstoffenheffing aan de inwoners van Oosterhout te vragen", verklaart een gemeentewoordvoerder.