Engeland-deskundige Lia van Bekhoven: ‘Alles gaat over prins Philip nu’

De Oosterhoutse is al tientallen jaren correspondent in de Britse hoofdstad. En maakte eerder de dood van prinses Diana mee. ,,Ik heb nu niet het idee dat heel het land stijf staat van verdriet. Het onwerkelijke is er niet, niet de shock zoals bij Diana. Het is kalmer en met respect. Er worden bloemboeketten bij het paleis gelegd, als dankbaarheid voor de plichtsbetrachting van de man. Er is ook veel sympathie voor The Queen, die het nu alleen moet doen. De troon was een taak die ze met zijn tweeën deden.”