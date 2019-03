Energietransitie TEC in Drimmelen gaat door

TERHEIJDEN - Een zucht van verlichting en een luid applaus klonk door het TECafé in de Antonius Abtkerk van Terheijden na het verlossende woord: het beleid van de gemeente Drimmelen over grootschalige zonneparken houdt stand, men kan door.

Wel zijn er strikte voorwaarden, waarbij de gemeenteraad juist het Traajens Energie Collectief TEC als lichtend voorbeeld noemde. In de kerk werd de raadsvergadering op een scherm live uitgezonden.

Meet up

Het was de zesde grote meet up door TEC, waarbij een update werd gegeven over de stand van zaken binnen TEC. En juist de uitkomst van deze raadsvergadering was een spannende. ,,Het zou wel een flinke poot van de tafel hebben weggeslagen. Dan hadden we nog wel doorgegaan, maar juist door die zonnevelden kunnen we de energie zo goed binnen het dorp houden. En dat is toch het uitgangspunt", glundert Niek Willemsen van TEC.

Een cafésfeer, met een heuse bar en in informele én entertainende setting. Gelikte presentaties met ervaren sprekers, die soms werden onderbroken met live nieuws uit het gemeentehuis.

TEC staat voor de deur. De voorbereidingen zijn al in volle gang, de eerste concrete afspraken staan al. Op 29 maart gaat het beginnen, dan gaat de schop in de grond in de Markstraat. ,,We maken het onszelf niet makkelijk door daar af te trappen, daar zijn alle huizen verschillend dus dat vereist echt maatwerk", legt Willemsen uit.

Vraagtekens

Al 494 inwoners van Terheijden sloten zich aan bij TEC, vóór deze avond. Zonder dat er nog echt iets is. Het was de zorg van een zelfstandig ondernemer, die vraagtekens zette bij het feit dat er nog nauwelijks een raming is van wat het allemaal gaat kosten en het frappant vindt dat er nog geen echt concrete klanten zijn. TEC krijgt subsidie van de overheid, omdat TEC één van de landelijke projecten zijn die als proeftuin fungeert. ,,Dus wij betalen sowieso", verzuchtte de ondernemer daarop.