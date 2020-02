Energiepark in Oranjepolder weer een stap verder

OOSTERHOUT - Shell en Eneco willen onderzoeken of er in de Oranjepolder bij Oosterhout een zonnepark en windmolens kunnen worden geplaatst. Hiermee kunnen alle 23.000 huishoudens in Oosterhout van duurzame energie worden voorzien. Het college van B en W is akkoord met het onderzoek.

Quote Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatie­ve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal.” Marcel Willemsen, Wethouder Duurzaamheid Het plan is dat het Energiepark A59 in de noordelijke hoek van de Oranjepolder tussen de Statendamweg en de snelweg A59 in komt te liggen. Aan de oostkant wordt het gebied begrensd door waterloop het Kromgat. Aan de zuidkant ligt rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemond. Energieonderneming Eneco gaat bekijken of het mogelijk is om drie windmolens in het Energiepark te plaatsen.

Genoeg stroom voor 30.000 huishoudens

De windturbines moeten genoeg stroom opwekken om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Oliemaatschappij Shell heeft daarnaast plannen om in de Oranjepolder een zonnepark van 37 hectare aan te leggen. Daarbij zou er genoeg stroom opgewekt moeten worden om nog eens 15.500 huishoudens van energie te voorzien. Op de teldatum van 1 januari 2018 telde Oosterhout circa 23.000 huishoudens. Meer dan genoeg duurzame energie dus. Inwoners en bedrijven van Oosterhout kunnen, zo is het plan, vanaf 25 euro aandelen nemen in het zonnepark.

Planning voor 25 jaar

De windmolens, hoogte 235 meter, zouden aan de zuidkant van het zonnepark moeten verrijzen. De zonnepanelen bereiken een maximale hoogte van 2,50 meter. In het park komen naast de panelen ook nog 16 transformatorhuisjes te staan. Voor de veiligheid wordt het terrein afgesloten met hekken. De planning is dat het zonnepark 25 jaar blijft staan. De gemeenteraad is vorig jaar oktober al akkoord gegaan met het plan.

Waterstof

Wethouder Marcel Willemsen: ,,Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatieve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal. Maar voorlopig zijn zon en wind technisch haalbare en bruikbare energiebronnen.”

Energiecafé

Op 12 maart wordt in de basisschool de Duizendpoot een zogeheten Energiecafé georganiseerd. De gemeente informeert inwoners hier over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie en het duurzaamheidsbeleid. Shell en Eneco gaan in gesprek over hun plannen voor het Energiepark met omwonenden en andere belanghebbenden.

Inspraakperiode tot en met 8 april

Dit energiecafé is tevens het begin van de omgevingsdialoog. De inspraakperiode is donderdag begonnen en duurt tot en met 8 april. Op de website van de gemeente zijn onder het kopje Energiepark A59 al diverse afgeronde onderzoeken over de Oranjepolder te vinden.

CO2-uitstoot 49 procent minder