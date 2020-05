Energiepark A59 onder vuur, vijf vragen

Na twintig jaar lijkt er schot te komen in plan Scheperij Teteringen

14 mei TETERINGEN - In de wetenschap dat er al zo’n twintig jaar wordt gepraat over de toekomst van de winkels in Teteringen, maakt de Bredase wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) de geesten in de gemeenteraad rijp voor de grootschalige herontwikkeling van de Scheperij.