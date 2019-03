EMTÉ Dongen wordt Jumbo

Wethouder Dols vertrekt uit Rijen, hij wordt wethouder in Tilburg

15:08 TILBURG/GILZE EN RIJEN - Rolph Dols volgt in mei in Tilburg Erik de Ridder op als wethouder van onder meer zorg, welzijn, gezondheid en sport. Dols, momenteel bezig aan zijn derde periode als CDA-wethouder in Gilze en Rijen, wordt naar verwachting in mei geïnstalleerd.