Emoties lopen hoog op tijdens hoorzitting over Glorieux-migranten: ‘Dit gaat niet werken’

DONGEN - Een bijeenkomst vol ingehouden woede en opgekropte frustraties. Zo laat de hoorzitting over de huisvesting van honderd arbeidsmigranten in het Dongense complex Glorieux zich het best omschrijven.

In de Dongense wijk West 1 zit vrijwel niemand op de komst van die honderd voornamelijk Poolse arbeidskrachten te wachten. Dat was voor de hoorzitting dinsdagavond op het gemeentehuis in Dongen al duidelijk. ,,We hebben niets tegen arbeidsmigranten, maar onze buurt is nauw opgezet en er wonen veel ouderen en alleenstaanden. Dit gaat niet werken’’, zegt Germaine Portier die het voortouw neemt in het verzet.

Twee avonden

Omwonenden van het voormalige broedercomplex aan de Triangellaan gaven en masse aan hun zeg je willen doen. Het noopte de onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van Ton Spapens om de hoorzittingen over twee avonden te verspreiden. De coronamaatregelen speelden bij die beslissing een doorslaggevende rol.

Portier spreekt namens velen als zij frontaal de aanval opent op het gemeentebestuur. ,,Vanaf het begin van dit proces verloopt de planning en de communicatie met het gemeentebestuur niet goed. Als omwonenden voelen wij ons niet gehoord. De gemeente en Leystromen (de Rijense woningcorporatie die Glorieux bezit, red.) zijn bewust verstoppertje aan het spelen. Al anderhalf jaar lang waren er gesprekken aan de gang over dit huisvestingsplan en de buurt wist van niets.’’

Tactiek van misleiding

Beleidsadviseur Lia Soffers van de gemeente Dongen erkent dat het proces niet goed verlopen is. ,,Maar van een tactiek van misleiding is zeker geen sprake geweest. Kennelijk kunnen we het wantrouwen niet wegnemen.’’

Soffers benadrukt dat Dongen een verplichting heeft om arbeidsmigranten te huisvesten. Een eerder voorstel van de buurt om in het complex ouderenwoningen te realiseren is volgens haar op korte termijn niet haalbaar, omdat dit niet binnen het bestemmingsplan past.

Omwonende Cees Embrechts: ,,Ik heb niets tegen arbeidsmigranten. Die hebben we nu eenmaal nodig. Maar ik heb straks wel honderd arbeidsmigranten in mijn achtertuin. Er is sprake geweest van participatie en er is in de buurt totaal geen draagvlak voor. Het protest is helaas aan dovemansoren gericht.’’

Coronavirus

Buurtgenoot Piet Scheepers verwijst naar uitspraken van burgemeester Emile Roemer (SP) van Heerlen die vindt dat arbeidsmigranten een eigen kamer nodig hebben nu het coronavirus rondwaart. Scheepers: ,,Er komen honderd arbeidsmigranten in Glorieux, terwijl er vroeger maar veertig broeders woonden.’’

Een extra complicerende factor is volgens de buurt dat de toekomstige Poolse bewoners er slechts vier tot tien weken wonen. Glorieux wordt min of meer een tijdelijk onderkomen voor de migranten, een soort doorgangshuis. Meerdere sprekers vrezen dat dit de integratie niet ten goede zal komen.

Op de vraag van de bezwaarcommissie of de gemeente kan aangeven wanneer de huisvestingsvergunning wordt ingetrokken als er sprake is van overlast, bleef Soffers het antwoord schuldig. ,,In eerste instantie zullen we bij overlast in overleg treden met de verhuurder en het uitzendbureau (het Tilburgse E&A verzorgt de opvang van de Polen, red.). Het is de bedoeling om er dan samen uit te komen’’, aldus Soffers.