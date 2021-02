‘Elly Poppelier (1947-2020) was alles voor me, alles wat een mens kon wensen’

Het appartement in Oosterhout is ingericht met warme kleuren. ,,Elly en ik hielden van rood en oranje”, licht weduwe Wilma Cleuren toe, die pas enkele jaren woont in Oosterhout. ,,Ik ben voor de liefde verhuisd vanuit Roermond. In 2015 hebben we elkaar leren kennen. Na een jaar op en neer rijden tussen Limburg en Brabant zijn we in dit appartement getrokken. Daarvoor woonde Elly Poppelier nog in Geertruidenberg. Ik ben eerst op de knieën gegaan en heb haar ten huwelijk gevraagd, in de serre. Je bent nooit te oud voor een nieuw hoofdstuk zeiden we tegen elkaar.” Ze trouwden op 4 april 2016 en vier jaar later is dat de datum waarop Elly is gecremeerd.