Elke dag in ontwikkeling, maar nu al aangename verrassing in Molenschot

over de tongMolenschot is niet de eerste plaats waaraan je denkt als het over culinair genieten gaat. Via een tip komen we toch terecht in het dorp. Bij Herberg De Drie Linden. En wat blijkt: de tipgeefster heeft niets te veel gezegd.

De kaart van restaurant De Drie Linden is overzichtelijk. Vijf voorgerechten, waarvan er twee als warm tussengerecht te bestellen zijn, vier hoofdgerechten en vier nagerechten.

Ook kunt u zich door de chef laten verrassen (drie, vier of vijf gangen, per tafel te bestellen). Voor vegetariërs is het dus zaak om te vragen naar de mogelijkheden.

Lunchgerechten worden geserveerd tussen 12.00 en 15.00 uur. Op de lunchkaart staan zes salades en carpaccio en enkele warme gerechten als tosti's, kroketten en een uitsmijter.

Score

In een ver verleden stonden er vijf linden voor de herberg, die toen De Vijf Linden heette. Maar een van de bomen ging dood. Mag u raden wat er daarna gebeurde. Een hint: we hebben gereserveerd in Herberg De Drie Linden in Molenschot.

Niet dat we dat zelf bedachten overigens. We kregen een tip. Een inwoonster van Molenschot schreef: ,,Ik wil u attenderen op een geweldig restaurant in... Molenschot! Je gelooft het niet, maar het is hoog niveau tegen een betaalbare prijs. Zeker de moeite waard om een keer te proberen."

Molenschot, of all places, suggereert de tipgeefster. Mooi dorpje, met rustieke klinkerweg in de aanloop naar, maar inderdaad: op culinair gebied is er weinig te beleven. Onze verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen als we binnenstappen. Gelukkig zijn we niet de eerste gasten. En ook na ons blijft het druppelen.

Catch

Onze gastheer beleeft, zo vermoeden wij tenminste, zijn eerste dag in het vak, al leert navraag dat dat niet zo is. Hij weet niet goed wat hij aan moet met onze vraag om kraanwater bij ons aperitief ('Bestelt u dan wel een fles wijn bij het eten?').

Als we informeren naar de catch of the day (het enige hoofdgerecht met vis op de kaart) moet hij melden dat we, of beter gezegd de baas, achter het net visten. Geen catch dus. ,,Er ging iets mis met de bestelling."

Ook als we vragen of in het verrassingsmenu wellicht vis verwerkt is, moet hij het antwoord schuldig blijven.

Met droge ogen somt hij op dat een vijf gangen verrassingsmenu bestaat uit ,,een voor-, een hoofd-, een na- en, eeeh, één, nee twee tussengerechten." Vis? ,,Geen idee."

Nog even over dat water gesproken: het is dus niet zo dat we vier uur met één tosti doen, terwijl anderen op ons tafeltje zitten te azen.

We krijgen bij wijze van voorafje brood in een zakje, met roomboter, zout en olijventapenade en nemen een eerste slok van de huiswijn, een Chileen (Urmeneta). Fruitig met iets van perzik. Prima.

We horen ondertussen dat onze gastheer mensen die na ons binnenkomen hartelijk begroet (,,Wat leuk dat jullie er weer zijn") en attent is als ze ondersteuning nodig hebben bij het lopen. Dat zijn pluspunten.

Verrast

We zijn blij verrast over onze voorgerechten. De tipgeefster heeft niets te veel gezegd. Mijn gaste bestelde een gerecht dat als volgt wordt omschreven: Gans | rillette | gerookt | uiencompôte | witlof.

Rillette is vlees van bijvoorbeeld varken (oorspronkelijk), gans of gevogelte dat in vet wordt gegaard. Nadat het is uitgelekt, wordt het uit elkaar getrokken en met vet vermengd. Onze gastheer spreekt bij de presentatie echter van 'paté'. Van gans, dat dan weer wel. Met lapjes ganzenvlees, kleine blaadjes witlof en een heerlijke compôte.

Ook mijn voorgerecht is een plaatje. Het is een zeer smakelijke compositie met als hoofdingrediënt huisgerookte zalm. Om je vingers bij af te likken. Knapperig, zoet, zout en zuur combineren uitstekend in dit gerecht. Chef Ralph van Groesen mag dik tevreden zijn.

We hebben beiden gekozen voor hetzelfde tussengerecht: een overheerlijke bisque met daarin een tartaartje van gamba en bovenop een dot room, op smaak gebracht met verfijnde kruiden. Opnieuw stellen we vast: wij zijn blij verrast.

Passie

Op 1 september 2017 nam Niels Baans De Drie Linden over. Hij barst van de ambitie, maar wil langzaamaan iets goeds neerzetten. ,,We zijn elke dag in ontwikkeling. De passie voor het vak moeten we met zijn allen uitstralen en ik ben er honderd procent van overtuigd dat dat goedkomt."

Het tempo ligt vrij hoog, want daar wordt de volgende gang al geserveerd. Mijn gaste koos voor een steak (medium) met in pancetta gerolde andijvie, gestoofde aardappeltjes en paddenstoelen. Het vlees is wat waterig van smaak, maar precies gebakken zoals gewenst.

Mijn keuze viel op een voorgerecht: kalfssucade met gekarameliseerde sjalotten. Ook mijn jus is erg smakelijk. Eigengemaakte frietjes en mayonaise erbij, lekker!

We delen samen een kaasplankje als nagerecht, want onze buiken bollen al een beetje. Onze gastheer presenteert ons vier stukjes kaas waarvan de 'Kwaremont' het meest in de smaak valt. Daarbij komt kletzenbrood, biologische appelstroop en walnoot. Genieten.

Als de rekening wordt gepresenteerd, kunnen we niet anders dan concluderen dat de tipgeefster niets te veel beloofde.

Score: 7,8

Beoordeling

Voorgerecht 8,5

Hoofdgerecht 8,2

Nagerecht 8,0

Bediening 6,0

Ambiance 7,5

Prijs/kwaliteit 8,5

De rekening

(2 personen)

Gans € 9,50

Zalm € 10,00

2 x bisque € 14,00

Sucade € 9,00

Steak € 20,00

Kaasplankje € 10,00

3 x huiswijn € 11,25

Cola € 2,25

Totaal € 86,00