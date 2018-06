Elisabeth (70) over staking streekvervoer: 'Ritje met de bus is uitje voor ons en lopen we nu mis'

Haar uitje naar de weekmarkt in Waalwijk moet ze vandaag ook al laten schieten door de staking. ,,Mijn man en ik zijn echt gebonden aan de bus. Met regelmaat moeten we naar het ziekenhuis in Tilburg." Het stel heeft dan drie bussen nodig en dat duurt zo'n twee uur, maar dat vinden ze niet erg. Meestal combineren ze het met een bezoek aan de stad. ,,Op woensdag gaan we naar de weekmarkt in Waalwijk en op zaterdag naar Tilburg."



Gratis reizen?

Ze begrijpt dat er iets moet veranderen voor de buschauffeurs. ,,Vaak zie ik ze naar binnen rennen om even naar het toilet te kunnen." Toch ziet ze dan liever dat de chauffeurs staken door mensen gratis te laten reizen die dag. ,,Maar dat mocht weer niet van de vakbond, vertelde een van de chauffeurs."