Eline Aarts uit Oosterhout wint bakwedstrijd

Meiden bezoeken con­tai­ner­be­drijf in Oosterhout: 'techniek is meer dan lassen en stralen'

16:17 OOSTERHOUT - Bij Container Service C. Groenenboom zijn er buiten directeur Kristel Groenenboom normaal gesproken alleen maar mannen in de werkplaats te vinden. Donderdag was dat wel even anders. Ruim dertig meisjes van het Markland College in Oudenbosch namen een kijkje bij het Oosterhoutse bedrijf.