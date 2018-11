Elfde-van-de-elfde viering nieuwe stijl goed ontvangen in Oosterhout

OOSTERHOUT - De elfde-van-de-elfdeviering in Kaaiendonk is volledig in een nieuw jasje gestoken. En dat jasje schijnt aardig te passen, zo bleek zaterdag aan het einde van de dag.

,,Het is veel leuker, nu er meer mensen bij betrokken zijn", zegt carnavalsvierster Petra den Boogert. ,,Ze hebben veel voor de kinderen gedaan. De sfeer zit er al goed in," vult vriendin Mariëlla Korse aan.

Liedjesfestival

Tot vorig jaar bestond de elfde-van-de-elfde vooral uit een liedjesfestival wat het carnavalslied van dat jaar opleverde. Toen de organiserende vereniging, de Kaaikrakers, besloot daarmee te stoppen is op initiatief van de Oosterhoutse Carnavalsstichting (OCS) een brainstormsessie gehouden met kapellen en horeca om een nieuwe inhoud te zoeken voor het traditionele openingsfeest van het carnavalsseizoen. ,,We hebben toen gevraagd," zegt waarnemend voorzitter van de OCS Jack Erlings, ,,Wat willen jullie? De uitkomst van het overleg is in grote lijnen wat we nu op het programma hebben". Voor de uitwerking werd de Stichting Elluf-Elluf-viering opgericht.

Aanvankelijk stond Daniëlla Akkermans, lid van de Pierewaaiers enigszins sceptisch tegenover de nieuwe programmering. ,,Is dit het?" zo vroeg ze zich af. Nu ze gezien heeft wat het inhoudt, is ze enthousiast. ,,Het is hartstikke gezellig en ze hebben heel goed voor de kinderen gezorgd!"

Jeugd aanspreken

In het programma staan veel activiteiten, waaronder gratis pannenkoeken voor kinderen. Later op de avond richtte de stichting zich op de uitgaande jeugd. Blaaskapellen en Prins Mienus XIV met gevolg trokken in de uitgaansstraten van kroeg naar kroeg. Erlings: ,,Willen we carnaval laten voortbestaan, dan moeten we die groep aanspreken." Over het resultaat is hij niet ontevreden: ,,We zien veel verklede jeugd".

Onveranderd in de nieuwe opzet is dat het carnavalslied voor het komende leutseizoen werd gepresenteerd. Dat gebeurde aan het einde van de middag op het Hatsekiedeeplein. Onder ruime belangstelling werd het lied Zottenhuis, van Peter van Gageldonk en Ed Heesbeen, door Merel Bloemsaat ten gehore gebracht. Het lied is inmiddels gratis te downloaden. Naar (goede) Oosterhoutse gewoonte was het daarna 'Eerst Eten'. Zo'n 280 elfde-van-de-elfde-vierders schoven aan voor een bordje macaroni met een rode en een groene salade.